Число жертв теракта в шиитской мечети на севере Афганистана возросло до 150
Число жертв теракта, произошедшего в пятницу в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, возросло до 150.
Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии местная газета "Эттелаат-е руз" со ссылкой на источники во властных структурах региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось о порядка 100 погибших. Как уточняется, не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых большое число детей и подростков.
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