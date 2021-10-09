Число жертв теракта в шиитской мечети на севере Афганистана возросло до 150

Число жертв теракта, произошедшего в пятницу в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, возросло до 150.

Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии местная газета "Эттелаат-е руз" со ссылкой на источники во властных структурах региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о порядка 100 погибших. Как уточняется, не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых большое число детей и подростков.