В Токио произошла масштабная остановка поездов

Масштабная остановка движения поездов произошла в японской столице на нескольких железнодорожных ветках из-за отключения электричества. Об этом сообщил в воскресенье крупнейший в стране железнодорожный оператор JR East, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сбой в работе транспорта произошел как минимум на восьми линиях, включая самую загруженную кольцевую "Яманотэ". В основном отключение энергии затронуло направления, связывающие Токио с соседней префектурой Сайтама.

Как сообщает телеканал NHK, причиной происшествия, по предварительным данным, стал пожар на подстанции JR East в городе Вараби (префектура Сайтама).

Линия "Яманотэ" состоит из 30 станций, ее протяженность составляет около 35 км. Ежедневно кольцевой веткой пользуются около 4 млн человек, а максимальная скорость движения поездов на ней достигает 90 км/ч.