В Мексике застрелили четырех полицейских

Преступники застрели четырех полицейских на детском футбольном турнире в городе Сакатекас, столице одноименного штата в центральной части Мексики, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

"Мы глубоко скорбим из-за гибели сотрудников <...> после трусливого нападения", — написали представители ведомства в Twitter управления общественной безопасности штата.

Известно, что полицейских убили недалеко от футбольного поля, где проводился турнир детских команд. О пострадавших среди игроков и зрителях пока не сообщалось.

С начала года в Сакатекасе жертвами насилия стали около 900 человек. Национальный институт статистики и географии провел в июне опрос, согласно которому выяснилось, что подавляющее большинство (свыше 95 %) жителей Фреснильо, крупнейшего города штата, не чувствуют себя в безопасности.