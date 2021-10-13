Власти Канады собираются принять 40 тыс. афганцев, которых эвакуируют Соединенные Штаты и другие страны из Афганистана. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канада примет 40 тыс. [афганских] беженцев, и мы настоятельно призываем другие [государства] активизировать свои усилия по безопасному расселению беженцев [из Афганистана]", - написал он. Трюдо также оставил в сообщении ссылку на правительственный документ, согласно которому Оттава будет принимать не только афганцев и членов их семей, которые во время военной кампании западных стран помогали канадским военнослужащим, но и тех, чей статус соответствует канадским гуманитарным программам.

В конце августа канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино заявил, что Канада примет до 5 тыс. афганских беженцев, в том числе вывезенных в США и третьи страны. Ранее Канада самостоятельно смогла вывезти из Афганистана 3,7 тыс. человек, в том числе канадских граждан и беженцев. За последние два месяца по запросу Оттавы из Афганистана в Катар были вывезены еще более 100 канадцев и афганцев, которых будут расселять в Канаде.

По данным газеты The Washington Post, с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. 7 октября стало известно, что американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США.