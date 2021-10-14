Вертолет ВМС Австралии упал в Филиппинском море

Другие страны 14 октября 2021 08:24 (UTC+04:00)
Вертолет ВМС Австралии упал в Филиппинском море

Трое военнослужащих пострадали при крушении вертолета ВМС Австралии в Филиппинском море, передает Trend со ссылкоq yа Aif.ru.

По данным оборонного ведомства страны, вертолет MH-60R Seahawk осуществлял плановую разведывательную миссию, однако был вынужден совершить аварийную посадку на воду.

Трое военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна, успели покинуть машину в момент аварии, в результате чего получили незначительные травмы.

В море пострадавших подобрал находившийся поблизости эсминец. По факту аварии инициировано расследование.

Напомним, что ранее трое военных погибли при крушении армейского вертолета на территории Туниса.

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