Мужчина с мачете напал на прохожих в Канаде

Четыре человека получили ранения в результате серии нападений на прохожих, совершенных мужчиной с мачете в центре канадского города Калгари. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте местной полиции, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

О нападении стало изветно после того, как один из раненых сообщил в полицию, что на него было совершено покушение. В результате троих пострадавших доставили в больницу, двух из них были проведены операции, четвертому помощь медиков не понадобилась.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника в ходе спецоперации с привлечением кинологов и авиации. Сейчас с ним работают следователи. В полиции не считают атаки терактом, ссылаясь на то, что жертвами могли стать случайные прохожие. Однако точный мотив злоумышленника пока неизвестен.