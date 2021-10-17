Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом

Китай испытал новую гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, запуск произошел в августе, а возможности передовой космической разработки КНР шокировали Пентагон, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, облетев земной шар, после чего снизилась для поражения цели. Однако, как сообщают источники, попадания не произошло, разведка США отмечает, что недолет составил около 33 километров.

«Мы понятия не имеем, как они это сделали», - заявили в американской разведке. Китай добавился гораздо более значительных успехов в области гиперзвуковых вооружений, чем предполагали официальные лица Соединенных Штатов.