ЕС сохранил минимальное дипломатическое присутствие в Афганистане - Боррель

Евросоюз сохранил в Афганистане минимальное дипломатическое присутствие, главной задачей которого станет распределение гуманитарной помощи. Об этом заявил в понедельник верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС сохранил минимальное дипломатическое присутствие в Афганистане. Его главной задачей станет оказание помощи жителям этой страны, которым глава Еврокомиссии [Урсула] фон дер Ляйен уже объявила о выделении тыс. млн. [1 млрд] €", - сказал он.

"Однако у нас теперь большая дилемма, как доставить эту помощь нуждающимся, не оказывая поддержки власти, у которой находятся лица, входящие в международные санкционные списки по борьбе с терроризмом", - заявил Боррель.