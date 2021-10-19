ООН обеспокоена пусками ракет КНДР

ООН обеспокоена ракетными пусками КНДР и призывает руководство этой страны возобновить усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены последними сообщениями о пуске [ракет] со стороны КНДР, включая то, что баллистическая ракета была запущена с моря. Хочу обратить внимание на то, что генеральный секретарь ООН неоднократно заявлял. Мы неоднократно призывали руководство КНДР полностью выполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, - сказал он. - Мы также призываем руководство КНДР оперативно возобновить дипломатические усилия в направлении устойчивого мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова".