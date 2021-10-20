В Кабуле прогремел взрыв

Мощный взрыв произошел в среду в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Aamaj News.

По его информации, это случилось в столичном районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции.

По словам очевидцев, есть пострадавшие.