В результате взрыва в китайском Шэньяне погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, 33 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в четверг в городе Шэньян (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая. Как сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на пожарную службу города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, взрывом были повреждены несколько зданий и автомобили. В интернете появились записи видеорегистратора автомобиля очевидца. На кадрах видны клубы дыма на улице и люди, спасающиеся бегством. К месту происшествия подоспели спасатели.

По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа в одном из зданий. По сведениям телеканала CGTN, взрыв прогремел в помещении ресторана.