Шестнадцать человек эвакуировали с горящего контейнеровоза у берегов Канады

Шестнадцать человек были эвакуированы из-за пожара, вспыхнувшего на судне MV Zim Kingston около города Виктория в субботу, сообщает ВBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным Канадской береговой охраны, вечером в субботу в 10 контейнерах на судне MV Zim Kingston, направлявшемся в Ванкувер, произошел пожар. Судно Zim Kingston выбрасывает токсичный газ, но официальные лица заявили, что "нет угрозы безопасности" для людей на суше.

Спасательные суда пытались потушить возгорание в течение ночи, но им не удалось этого сделать из-за химических веществ на борту, сообщает CBC News. Вокруг судна была объявлена зона чрезвычайной ситуации, сообщает ABC News. Спасательные работы продолжались до воскресенья.

Береговая охрана сообщила, что на судне находилось более 52 000 кг химических веществ, находящихся в двух из загоревшихся контейнеров.