Китаю спрогнозировали опережение России и США по военной мощи

Китай способен в ближайшие годы обогнать по военной мощи Россию и США. Соответствующее заявление сделал зампредседателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В ходе встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей генерала спросили, считает ли он Китай наиболее сильным противником США в настоящее время, сообщает ТАСС.

"Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас. А у Китая примерно 20% от этого ядерного потенциала", - ответил генерал.

По его мнению, в ближайшей перспективе Штатам следует беспокоиться в основном по поводу России. Но Китай - это "надвигающая угроза", Пекин наращивает свой военный потенциал ошеломляющими темпами.

Генерал убежден, что в будущем именно Китай станет самой мощной в военном отношении державой на планете, если США ничего не предпримут, чтобы это остановить.

Причем положение США без оглядки на союзников, по словам Хайтена, может стать "проблематичным" уже через пять лет.