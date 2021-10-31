В результате нападения на школу в Гаити ранены четверо

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате вооруженного нападения в субботу на одну из школ в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что все пострадавшие в настоящий момент госпитализированы, среди них есть один ребенок. По предварительной версии, члены вооруженной банды совершили нападение с целью похищения людей. Полиция ведет поиски преступников.