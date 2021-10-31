В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

В Японии в воскресенье стартуют выборы в палату представителей - нижнюю палату парламента страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Японские СМИ отмечают, что на этих выборах решается вопрос, получит ли коалиция нового премьер-министра страны и председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды, утвержденного на этом посту 4 октября, мандат на реализацию мер по борьбе с пандемией COVID-19 и на продолжение экономического курса.

Это был самый короткий период между вступлением премьер-министра в должность и роспуском нижней палаты в истории Японии после Второй мировой войны.