В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента
В Японии в воскресенье стартуют выборы в палату представителей - нижнюю палату парламента страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Японские СМИ отмечают, что на этих выборах решается вопрос, получит ли коалиция нового премьер-министра страны и председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды, утвержденного на этом посту 4 октября, мандат на реализацию мер по борьбе с пандемией COVID-19 и на продолжение экономического курса.
Это был самый короткий период между вступлением премьер-министра в должность и роспуском нижней палаты в истории Японии после Второй мировой войны.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста, совершившего убийство турецкого консула
Награждена группа лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение
МИД Турции распространил заявление об освобождении в США армянского террориста, убившего турецкого консула
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)