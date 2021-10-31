Верховный лидер талибов впервые публично выступил в Афганистане

Верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада впервые публично выступил на территории Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Pajwok, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Ахундзада обратился в субботу к слушателям медресе в Кандагаре, расположенном в южной части страны. Какое-либо освещение указанного мероприятия, как указывает агентство, было запрещено. Однако позже в социальных сетях была размещена аудиозапись, якобы подтверждающая выступление Ахундзады в медресе.

Отмечается, что в своей речи верховный лидер талибов не касался политических вопросов, а сосредоточился на религиозных аспектах.

Во время выступления Ахундзады в районе медресе в Кандагаре сторонники талибов усилили меры безопасности, указывает агентство.