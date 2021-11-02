Кабул и Исламабад договорись о возобновлении работы КПП на границе

Перевозки товаров и движение пешеходов через контрольно-пропускной пункт "Спин-Болдак - Чаман" на афгано-пакистанской границе возобновятся 2 ноября. Об этом в понедельник сообщила пакистанская газета Dawn со ссылкой на посла Пакистана в Афганистане Мансура Ахмада Хана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам встречи пограничных властей Афганистан и Пакистан приняли решение с завтрашнего дня открыть переход Чаман - Болдак для пешеходов, а также для торговли," - цитирует издание пакистанского диппредставителя. По его словам, обе стороны стремятся обеспечить бесперебойную работу важного пограничного перехода.