В Канаде выпавшие из грузовика бревна попали в школьный автобус с детьми

Другие страны 3 ноября 2021 02:46 (UTC+04:00)
В Канаде выпавшие из грузовика бревна попали в школьный автобус с детьми

Два бревна, выпавшие во время движения из кузова грузовика, попали в школьный автобус с детьми. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в городе Баррхед, который расположен в 120 км к северо-западу от Эдмонтона (провинция Альберта). На фотографии, распространенной телеканалом, видно, что бревна пробили левый бок автобуса и застряли в одном из окон, помяв крышу.

Пострадавших нет. Сколько детей находилось в автобусе, не уточняется. Местный школьный совет распространил заявление, в котором заверил, что находившимся в салоне школьникам будет оказана необходимая эмоциональная поддержка.

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