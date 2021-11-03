В Канаде выпавшие из грузовика бревна попали в школьный автобус с детьми
Два бревна, выпавшие во время движения из кузова грузовика, попали в школьный автобус с детьми. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в городе Баррхед, который расположен в 120 км к северо-западу от Эдмонтона (провинция Альберта). На фотографии, распространенной телеканалом, видно, что бревна пробили левый бок автобуса и застряли в одном из окон, помяв крышу.
Пострадавших нет. Сколько детей находилось в автобусе, не уточняется. Местный школьный совет распространил заявление, в котором заверил, что находившимся в салоне школьникам будет оказана необходимая эмоциональная поддержка.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Французская организация вместе с детьми шехидов и гази Карабахской войны реализуют проект для мировой общественности (ФОТО)
Грузинская джазовая исполнительница Ирина Эбралидзе провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ВИДЕО, ФОТО)
В 2021 году субсидии на потребление энергоносителей увеличатся на фоне роста экономической активности
Генеральная прокуратура продолжает принимать меры на основании обращения Азербайджана в Гаагский суд против Армении
Главы МИД Азербайджана и России обсудили деятельность рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе
В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»» (ФОТО)
В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан передал Армении останки еще 11 военнослужащих, обнаруженных на освобожденных территориях
Классическую музыку нельзя превращать в погоню за деньгами – советы всемирно известных вокалистов юным азербайджанцам (ФОТО)
В Тертере завершены ремонтные работы почти в 5600 зданиях, поврежденных в результате армянского террора (ФОТО)
С середины 2022 года такситные карты азербайджанских банков могут начать принимать к оплате в Турции
Назван размер срочных надбавок, выплаченных участвующим в борьбе с коронавирусом медработникам в Азербайджане