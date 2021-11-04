Ученые из Стэнфорда сочли возможным значительный рост обработки урана в КНДР

Другие страны 4 ноября 2021 12:51 (UTC+04:00)
Ученые из Стэнфорда сочли возможным значительный рост обработки урана в КНДР

КНДР может значительно увеличить объемы производства обработанного урана, считают исследователи из Стэнфордского университета (США). Об этом со ссылкой на статью в журнале Science & Global Security пишет в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению авторов исследования, проведенного совместно с представителями консалтинговой компании из Аризоны, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, спутниковые снимки отвалов породы на заводе в Пхёнсане свидетельствуют о том, что мощностей одного этого предприятия было бы достаточно для обеспечения потребностей ядерной программы республики.

"Совершенно очевидно, что у КНДР, по всей видимости, существенно больше производственных мощностей, чем было использовано до сих пор. Это означает, что КНДР может производить гораздо большее количество обработанного природного урана при желании", - считают ученые.

30 августа в газете The Wall Street Journal вышла статья, где со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждалось, что КНДР могла возобновить работу реактора по производству плутония на своем ядерном комплексе в Йонбёне. По данным издания, с начала июля было замечено несколько признаков работы реактора, в том числе сброс охлаждающей воды. Кроме того, признаком функционирования реактора также является работа расположенной рядом с ядерным объектом лаборатории по выделению плутония из отработавшего ядерного топлива. Специалисты МАГАТЭ отметили, что такая деятельность может помочь КНДР в производстве нового ядерного оружия.

В центре в Йонбёне расположены объект по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

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