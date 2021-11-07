Полиция Колумбии задержала организатора покушения на президента страны
Полиция Колумбии задержала организатора покушения на президента страны Ивана Дуке.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.Ru, сообщил в Twiiter министр обороны страны Диего Молано Апонте.
«Мы выследили и поймали его — человека по прозвищу Аурелио, предполагаемого организатора террористической атаки на вертолет президента Ивана Дуке 25 июня в Кукуте. Сегодня его поймали в рамках спецоперации», — написал Аурелио.
По данным колумбийских правоохранительных органов, Аурелио является участником Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), организации, взявшей на себя ответственность за нападение на Ивана Дуке 25 июня 2021 года.
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