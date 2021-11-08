В Венесуэле началась вакцинация от коронавируса детей старше двух лет

Власти Венесуэлы объявили о начале вакцинации от коронавируса детей старше двух лет с 8 ноября, об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как рассказал глава государства, в боливарианской республике прошли вакцинацию 70% граждан.

Мадуро сообщил, что к 30 ноября планируется вакцинировать 80% населения, а к 31 декабря — 90%.

По сведениям Минздрава Венесуэлы, за всю пандемию в стране коронавирусом заразились свыше 412 тыс. человек, 4 955 скончались. Правительство страны использует для прививок вакцины из России, Китая и Кубы.