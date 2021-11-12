У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в пятницу у побережья Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 198 км к юго-востоку от японского города Хирара (население около 34,3 тыс. человек), расположенного на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
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