У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в пятницу у побережья Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 198 км к юго-востоку от японского города Хирара (население около 34,3 тыс. человек), расположенного на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.