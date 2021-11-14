При взрыве газа в Мексике погиб человек и 12 пострадали

В столице Мексики взрыв газа разрушил два небольших жилых дома. ЧП произошло в субботу, 13 ноября, в районе Пенсиль-Норте на западе города. По предварительной информации властей, пострадали свыше 10 человек, один погиб, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"К настоящему времени известно о 12 пострадавших, из них пятеро были доставлены в больницы.К сожалению, была подтверждена гибель одного человека", - сообщило в Twitter городское управление по чрезвычайным ситуациям.

На месте ЧП в настоящее время продолжается разбор завалов. Власти предполагают, что причиной трагедии послужила утечка газа.