Взрыв произошел в Кабуле, есть погибший и пострадавшие

В результате подрыва автомобиля на западе Кабула погиб один человек, еще двое получили ранения, заявил официальный представитель движения "Талибан" Инамулла Самангани, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Сегодня в районе Даште-Барчи города Кабул в результате взрыва автомобиля один мирный житель погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства взрыва устанавливаются.