Взрыв произошел в Кабуле, есть погибший и пострадавшие
В результате подрыва автомобиля на западе Кабула погиб один человек, еще двое получили ранения, заявил официальный представитель движения "Талибан" Инамулла Самангани, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
"Сегодня в районе Даште-Барчи города Кабул в результате взрыва автомобиля один мирный житель погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства взрыва устанавливаются.
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