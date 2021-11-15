Торговая ассоциация Австрии ожидает убыток в €350 млн из-за локдауна для непривитых

Другие страны 15 ноября 2021 04:03 (UTC+04:00)
Торговая ассоциация Австрии ожидает убыток в €350 млн из-за локдауна для непривитых

Убыток в сфере непродовольственной торговли из-за введения локдауна для непривитых от коронавируса может составить €350 млн в неделю. Об этом сообщила в воскресенье австрийская Торговая ассоциация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Австрии из-за сложной ситуации с COVID-19 с 15 ноября ввели локдаун для людей старше 12 лет, которые не были привиты от нового коронавируса или не переболели коронавирусной инфекцией. Это примерно 1,5 - 2 млн человек. Непривитым разрешено выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Им нельзя посещать все другие магазины и торговые центры. С 8 ноября эта категория людей уже не может посещать бары, салоны красоты, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.

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