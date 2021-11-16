В Украине выплатят прошедшим полный курс вакцинации около $38

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить всем согражданам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, по 1 тыс. гривен (около $38), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один из инструментов, который заработает в ближайшее время, - поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше, чем другие. Речь идет о креативном, спортивном и транспортном секторе экономики. Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. гривен через приложение "Дия". За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине", - сказал он в опубликованном в понедельник видеообращении к украинцам.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. В ней смогут принять участие как те граждане, кто уже прошел вакцинацию, так и те, кто сделают прививки после.

С начала кампании по вакцинации в Украине, население которой составляет 41,3 млн, одной дозой привиты более 11,8 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы более 8 млн.