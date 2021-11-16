Пожар произошел на территории АЭС в Японии

Пожар произошел на территории АЭС "Гэнкай" в префектуре Сага. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным компании-оператора станции Kyushu Electric Power, возгорание было ликвидировано примерно за один час.

Пожар не повлиял на работу энергоблоков станции, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.