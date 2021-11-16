Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с инспекцией город Самчжиён на северо-западе страны, где ведется крупнейшее в республике строительство современного города. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын "посетил с инспекцией город Самчжиён, чтобы лично ознакомиться с ходом третьего, заключительного этапа строительства".

Это первое появление на публике главы государства более чем за месяц, отмечает агентство. В последний раз лидер КНДР выступал с речью на оборонной выставке в Пхеньяне 11 октября.

Руководство КНДР уделяет самое пристальное внимание ходу крупнейшей стройки в народной республике. Ким Чен Ын регулярно посещает этот регион, расположенный у подножия священной горы Пэктусан.