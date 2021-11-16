В МИД Китая рассказали о темах переговоров Си Цзиньпина и Байдена

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе встречи по видеосвязи обсудили ситуацию в Афганистане, Иране и на Корейском полуострове. Об этом сообщил во вторник МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, Иране, на Корейском полуострове, а также по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным вопросам", - сказано в документе на официальном сайте ведомства. Других подробностей не приводится.

Согласно заявлению МИД, председатель КНР и президент США считают, что их встреча по видеосвязи была откровенной, конструктивной и продуктивной, будет способствовать улучшению взаимопонимания двух сторон.

"Главы двух государств считают, что нынешняя встреча была откровенной, конструктивной, содержательной, продуктивной, что способствует улучшению взаимопонимания двух сторон, повышает положительные ожидания международного сообщества относительно китайско-американского сотрудничества, направляет мощный сигнал Китаю, США и всему миру", - сказано в документе.

Как отмечается в заявлении МИД КНР, стороны договорились продолжить поддерживать тесные контакты различными способами, чтобы вернуть двусторонние отношения на верный путь здорового и устойчивого развития, а также принести пользу народам двух стран и всего мира.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, онлайн-встреча двух лидеров началась в 08:46 по пекинскому времени. Первая половина длилась около 1 часа 56 минут, после чего стороны ушли на перерыв. Вторая часть встречи началась в 11:06 по пекинскому времени и продлилась около 1 часа 18 минут. В общей сложности переговоры двух лидеров продлились порядка 3 часов 14 минут.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.