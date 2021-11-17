В Японии уничтожат свыше 150 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

Власти префектуры Хёго на западе Японии уничтожат порядка 155 тыс. кур на местной ферме, где была выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в предыдущий раз уничтожение птиц из-за распространения инфекции проводилась в Хёго в ноябре 2020 года.

15 ноября Kyodo информировало об обнаружении очага птичьего гриппа в юго-западной префектуре Кагосима, там забьют около 11 тыс. кур.