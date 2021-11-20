Землетрясение магнитудой 5 произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в субботу у берегов Японии в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 812 км к юго-востоку от города Татеяма (население около 50 тыс. человек), расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.