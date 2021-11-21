В Болгарии пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов, в ходе которого определится имя нового главы государства, пройдет в воскресенье в Болгарии. Борьбу за высший пост ведут два кандидата - действующий президент Румен Радев, чью кандидатуру поддержала Болгарская социалистическая партия (БСП), и ректор Софийского университета Анастас Герджиков, которого поддерживает бывшая правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Именно они по итогам первого тура выборов, который состоялся 14 ноября, заручились наибольшей поддержкой избирателей: за Радева проголосовали 49,41% избирателей (1 322 128 человек), за Герджикова - 22,82% (610 710). Для победы во втором туре каждому из них достаточно получить простое большинство голосов избирателей, итоги голосования от явки избирателей не зависят.

С 07:00 по местному времени и до 20:00 в стране будут работать более 13 тыс. избирательных участков, на которых имеют право проголосовать около 6,7 млн человек. Дополнительные 749 участков для болгарских граждан, которые находятся за рубежом, будут открыты в 68 странах мира.