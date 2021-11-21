Главу МИД Японии пригласили посетить Китай
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил в интервью телеканалу Fuji TV в воскресенье, что во время телефонного разговора, состоявшегося в четверг, глава МИД КНР Ван И пригласил его нанести визит в Китай, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По сообщению японских СМИ, решение о визите еще не принято, Хаяси обдумывает приглашение.
В ответ на вопрос о предложенном президентом США Джо Байденом "дипломатическом бойкоте" зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Хаяси сказал, что Япония будет действовать, исходя из своей собственной ситуации и точки зрения.
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