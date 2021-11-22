Япония может запустить спутники для слежения за гиперзвуковыми боеголовками
Правительство Японии планирует в середине нынешнего десятилетия осуществить запуск трех малых спутников, которые смогут отслеживать гиперзвуковые планирующие боеголовки противника. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.
Отмечается, что космические аппараты будут также применяться для наблюдения за возможными природными катаклизмами. В случае проведения успешных испытаний по передаче данных между спутниками в дальнейшем их число планируется увеличить для повышения оборонных возможностей Японии в этой сфере. Стоимость запуска трех спутников оценивается в 60 млрд иен (около $525 млн).
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