Индия может поддержать идею США и продать часть стратегического запаса нефти

Индия во вторник может объявить о решении продать на рынке около 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов с целью снижения мировых цен на этот энергоноситель. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источники не уточняют, объявит ли Индия об этом в одностороннем порядке или совместно с США и другими странами.

В конце прошлой недели министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури выразил сомнение в эффективности продажи части стратегических нефтяных резервов для стимулирования снижения цен на углеводородное сырье.

Ранее администрация Байдена предложила руководству Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов, хотя эти запасы не предназначены для рыночной интервенции. Вашингтон мотивировал свое обращение необходимостью обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики.

Япония, по мнению экспертов, может выставить на продажу около 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов частных кампаний, хотя это будет в целом противоречить законодательству страны. Премьер-министр Фумио Кисида в пятницу фактически подтвердил факт обсуждения данного вопроса в координации с США и другими заинтересованными странами. Однако глава правительства не назвал конкретных сроков принятия такого решения.

Вместе с США четыре азиатские экономики составляют пятерку крупнейших мировых потребителей нефти. Стратегические запасы этого энергоносителя в Индии составляют 39 млн баррелей. У США они достигают 714 млн баррелей, у Китая - 475 млн баррелей, Японии - 324 млн баррелей, Южной Кореи - 71 млн баррелей.