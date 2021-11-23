Индия решила продать 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов

Индия приняла решение продать на рынке 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы снизить цены на энергоносители. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства республики в пресс-релизе, размещенном на сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из своих о стратегических запасов. Это произойдет параллельно и в консультациях с главными мировыми энергопотребителями, в том числе с США, КНР, Китаем, Японией и Южной Кореей", - отмечается в документе.