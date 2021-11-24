В Японии мужчина напал с ножом на полицейских

Мужчина совершил нападение с ножом на полицейских в японском городе Тода в граничащей с Токио префектуре Сайтама, четверо пострадали. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на среду. Получившие ранения сотрудники правоохранительных органов госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Нападавший также нанес себе телесные повреждения ножом и сейчас находится в больнице. В полиции будут выяснять обстоятельства случившегося после его выписки.