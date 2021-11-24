В Японии мужчина напал с ножом на полицейских
Мужчина совершил нападение с ножом на полицейских в японском городе Тода в граничащей с Токио префектуре Сайтама, четверо пострадали. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на среду. Получившие ранения сотрудники правоохранительных органов госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.
Нападавший также нанес себе телесные повреждения ножом и сейчас находится в больнице. В полиции будут выяснять обстоятельства случившегося после его выписки.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Великолепие природы Азербайджана, характерность человеческого образа – экспозиция Рамина Асланова во Дворце Гейдара Алиева (ФОТО)
В Азербайджане трудоустроено более 8 200 семей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны - замминистра
Армения продолжает втягивать Россию в суицидальный конфликт – российские эксперты на платформе Baku Network (ВИДЕО)
В Азербайджане в 2022 г. планируется выделить на обязательное медстрахование более 1 млрд манатов - министр
На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы новые промышленно-экономические зоны - замминистра
В Азербайджане может быть обсужден вопрос о включении бюджета Госагентства по ОМС в сводный бюджет - министр финансов
В Азербайджане на реализацию программы развития регионов направлено более 90 млрд манатов - замминистра
Заслуженный артист Азербайджана в российском сериале "Ангел мести", или Граф Монте-Кристо в наши дни (ФОТО)
Представители Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центрального Таможенного Госпиталя приняли участие в международном конгрессе (ФОТО)