Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на островах Санта-Крус. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 703 км от столицы Соломоновых Островов Хониаре (население около 56 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.