Недалеко от Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано недалеко от побережья Фиджи в пятницу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался на расстоянии 553 км к северо-западу от столицы островного государства, города Сува, с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 520 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.