В ЮАР заявили, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом составляет пять дней

Инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом коронавируса составляет пять суток. Об этом сообщил южноафриканский специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Средний инкубационный период омикрон-штамма составляет, видимо, пять дней, - цитирует его в четверг местная радиостанция SABC. - У омикрон-штамма совершенно иная генетика по сравнению с дельта-штаммом, и поэтому сейчас трудно сказать, насколько тяжелые формы заболевания коронавирусом он вызывает".

Лесселлс выступил накануне перед парламентом ЮАР по поводу начавшейся в стране четвертой волны коронавируса, спровоцированной омикрон-штаммом.

"Поскольку омикрон-штамм обнаружен совсем недавно, ученые еще не имеют четкого представления о том, увидим ли мы вызываемые им тяжелые случаи заболевания COVID-19 или нет, - отметил Лесселлс. - Ситуация еще находится на ранней стадии. Хотя вирус и изменился, однако многие люди уже получили либо вакцину, либо у них есть антитела после выздоровления. Поэтому существует значительная неопределенность относительно того, каким образом будет развиваться очередная волна пандемии коронавируса".

Южноафриканский ученый подчеркнул, что вакцинация исключительно важна для противодействия омикрон-штамму. "Вакцинация остается важнейшим инструментом, предотвращающим тяжелые формы заболевания COVID-19 и госпитализацию, - отметил он. - При этом меры по общественной защите от коронавируса, включая ношение масок и соблюдение санитарных норм, имеют решающее значение для замедления распространения вируса".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале минувшего месяца, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Также уже установлено, что штамм обладает повышенной способностью к распространению. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР, речь идет о нескольких тысячах заболевших. На текущий день омикрон-штамм уже обнаружен на территории 20 стран мира.