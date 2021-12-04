Премьер Японии будет вынужден перенести свой визит в США на 2022 год

Премьер-министр Японии Фумио Кисида будет вынужден перенести свой запланированный визит в США на 2022 год. Соответствующий прогноз в субботу обнародовал телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, осуществление зарубежной поездки главы правительства в значительной степени осложняется распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. Помимо этого сейчас Кисида занят важными вопросами внутренней политики, включая формирование бюджета Японии на следующей финансовый год.

Премьер Японии в субботу в ходе общения с журналистами заявил о том, что вопрос его визита в США все еще находится на стадии согласования. "Для нашего японо-американского альянса очень важным было бы проведение переговоров на высшем уровне. Однако касательно возможности визита необходимо учитывать множество факторов, включая ситуацию в США. Этот вопрос находится на стадии согласования, рассчитываю посетить США как можно скорее после дня завершения нынешней сессии парламента (21 декабря)", - сказал Кисида.

Ранее японские СМИ сообщали, что премьер страны рассчитывает посетить США в декабре ради проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом.