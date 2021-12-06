Автомобиль врезался в группу паломников в столице Мексики, более 10 человек пострадали
Автомобиль врезался в группу пешеходов и велосипедистов в районе Койоакан на юго-востоке столицы Мексики в воскресенье. Травмы получили 12 человек, сообщило в обнародованном заявлении городское управление общественной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, пострадавшими оказались паломники, направлявшиеся в базилику Девы Марии Гваделупской на севере Мехико. Они были доставлены в больницы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Сведений об их состоянии обнародовано не было.
Представители властей задержали водителя транспортного средства и находившегося вместе с ним пассажира. Ожидается, что в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.
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