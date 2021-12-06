Грузовик протаранил 15 автомобилей на севере Мексики
Тягач с прицепом врезался в 15 автомобилей в штате Коауила на севере Мексики в воскресенье. Автокатастрофа произошла на трассе Матеуала - Сальтильо, сообщила в Twitter Нацгвардия республики. Погибли по меньшей мере пять человек, еще 15 получили травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На место происшествия прибыли несколько бригад медиков и спасателей. Движение по трассе перекрыто.
Сведений о причинах столкновения пока обнародовано не было. Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
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