Премьер Южной Кореи заявил о необходимости сдерживания распространения "омикрон"-штамма

Угроза нового варианта COVID-19 "омикрон" очевидна, поэтому Южная Корея сосредоточится на его сдерживании, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на премьер-министра Республики Корея Ким Бу Гема, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Угроза варианта "омикрон" становится очевидной. Хотя у нас нет четкого представления о варианте "омикрон", несомненным является то, что он очень заразен", - цитирует агентство Ким Бу Гема.

Премьер-министр призвал к тщательным карантинным проверкам прибывающих в страну, а также к быстрому отслеживанию контактов зараженных "омикроном". Ким Бу Гем попросил людей о сотрудничестве и понимании в отношении решения правительства ужесточить смягченные ранее правила социального дистанцирования.

""Карантинный пропуск" - это мера защиты тех, кто не был вакцинирован", - сказал он.

"Это не несправедливая дискриминация, а тот минимум, который мы можем выполнить для защиты нашего общества", - отметил премьер-министр.