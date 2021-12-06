Президент ЮАР заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране

Омикрон-штамм коронавируса стал, вероятно, доминирующим возбудителем ковида в большинстве провинций Южно-Африканской Республики. Об этом заявил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса в еженедельном обращении к гражданам страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последнюю неделю среднесуточное число инфицированных коронавирусом увеличилось в пять раз, - отметил глава государства. - Омикрон-штамм, по-видимому, доминирует сейчас среди всех вариантов коронавируса в большинстве провинций".

Рамапоса подчеркнул, что главным инструментом в борьбе с омикрон-штаммом является вакцинация. "Научные данные показывают, что вакцинация представляет собой наиболее эффективное средство предотвращения новых заболеваний, она также сокращает число случаев протекания ковида в тяжелой форме, госпитализаций и смертей", - отметил президент, призвав тех граждан страны, кто еще не имеет прививку от COVID-19, немедленно ее сделать.

Число новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние 24 часа составило 11 125 по сравнению с 16 366 днем ранее. За сутки в стране от последствий инфицирования умер один человек по сравнению с 21 накануне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими странами юга Африки. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 40 государствах мира. В Африке данный вариант коронавируса обнаружен наряду с ЮАР, которая является эпицентром его распространения, еще в семи странах.