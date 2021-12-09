В Пакистане зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Пакистане. Об этом в четверг сообщает газета The News International, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Инфицирование подтверждено у госпитализированной в Карачи пациентки, прибывшей из-за границы. Департамент здравоохранения провинции Синд отслеживает возможные контакты заразившейся женщины.

Ранее власти Пакистана в связи с распространением омикрон-штамма ввели запрет на въезд в страну гражданам Зимбабве, Намибии, Маврикия, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Эсватини и ЮАР и еще семи государств.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У него имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.