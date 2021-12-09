Генеральный секретарь ООН поедет на Олимпиаду в Китае
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял предложение правительства Китая посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Генеральный секретарь получил приглашение от китайского правительства в феврале посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, и он его принял", - сказал он.
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