Генеральный секретарь ООН поедет на Олимпиаду в Китае

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял предложение правительства Китая посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь получил приглашение от китайского правительства в феврале посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, и он его принял", - сказал он.