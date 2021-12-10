Около 50 человек погибли в результате ДТП в Мексике

По меньшей мере 49 человек погибли, еще 58 пострадали в результате ДТП, которое произошло в четверг в штате Чьяпас. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, грузовик с прицепом, перевозивший несколько десятков мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые люди выпали из прицепа.

Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства - выходцы Гватемалы.

"Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим", - сообщил на своей странице губернатор Чьяпаса. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.