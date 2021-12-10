Десятки автомобилей столкнулись в Японии
24 человека получили травмы в результате столкновения около 20 автомобилей, которое в пятницу произошло на территории префектуры Айти в центральной части Японии. Об этом сообщил телеканал NHK, предает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Сотрудники японской полиции приступили к расследованию обстоятельств происшествия.
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