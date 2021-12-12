Бразилия начнет требовать сертификат о вакцинации от въезжающих в страну
Судья Верховного суда Бразилии постановил, что иностранным посетителям для въезда в страну необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19, сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Данное нововведение отменяет постановления, изданные ранее национальным агентством здравоохранения, требующие только отрицательного ПЦР-теста для прибывающих иностранцев.
Судья Луис Роберто Баррозу заявил, что будут сделаны исключения для тех, кто прибудет из стран, которые не смогли вакцинировать большую часть своего населения. Им нужно будет пройти карантин по прибытии в течение пяти дней. Ранее принятые меры сделали страну популярной среди невакцинированных туристов.
Пока неясно, когда будут введены новые требования.
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